'A Futura Memoria!': evento di restituzione del Servizio Civile

“A Futura Memoria!”, tutto pronto per l’evento di restituzione del progetto di Servizio Civile Universale dedicato alla Memoria, all'antifascismo e alla pace nell’ambito di Arci Servizio Civile Empoli. L’iniziativa conclusiva del percorso fatto si terrà venerdì 24 maggio 2024, alle 16.30, alla Casa della Memoria, in via Livornese 42, a Empoli.

Verrà inaugurata una mostra fotografica, a ottant'anni dalla deportazione del marzo 1944, che raccoglie materiale fotografico e documenti ufficiali per ricordare le storie di alcuni deportati e delle loro famiglie e per promuovere la Memoria di una delle pagine più oscure della nostra storia. Ideata e allestita da Marco Orsi, volontario del Servizio Civile svolto all’Aned Empolese Valdelsa, sarà l’occasione per i due volontari del Servizio Civile di presentare i progetti sviluppati durante il loro anno di servizio.

L’evento è collegato al progetto di Chiara Saggio, presentato il 13 gennaio 2024, alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli e vedrà infatti come protagonisti i volti dei deportati empolesi e le loro storie.

LA MOSTRA - Sarà dunque possibile ripercorrere con loro un pezzo della storia di Empoli e ammirare la mostra che resterà visitabile anche nei giorni di sabato 25 e domenica 26 maggio 2024, in orario dalle 16.30 alle 19.30. Inoltre, la mostra rimarrà allestita fino al 2 giugno 2024 e sarà possibile visitarla nei giorni di apertura della Casa della Memoria, ovvero il lunedì e il mercoledì, dalle 16 alle 19. Sempre ad ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa