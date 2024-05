Arriva alle Poste di Spicchio il progetto Polis, nuovi servizi al cittadino

È arrivato anche nell’Ufficio Postale di Spicchio (comune di Vinci) Polis, il progetto ideato da Poste Italiane per rendere gli Uffici Postali nei comuni con meno di 15mila abitanti la Casa dei servizi digitali.

Gli interventi di ristrutturazione effettuati nella sede di via Palmiro Togliatti 146 hanno consentito una completa ripavimentazione e tinteggiatura nella sala al pubblico e front office, oltre a una parziale sostituzione degli arredi nella sala al pubblico e nella sala consulenza. Sono stati sostituiti inoltre i banconi con implementazione penisola ergonomica e sportello relazione e sono stati installati un nuovo totem e la vetrina digitale.

I cambiamenti vengono raccontati dalla direttrice Antonia Palazzo: “Per adesso possiamo offrire certificati anagrafici e di stato civile. In futuro sarà disponibile anche il servizio di richiesta passaporti. Ai clienti la nuova sede risulta sicuramente più accogliente e funzionale e sono state apprezzate le postazioni ergonomiche e l’avvicinamento di servizi altrimenti distanti. In particolare c’è grande richiesta di informazioni sul servizio passaporti, che sarà presto disponibile: sarà il nostro sportellista a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di polizia di riferimento”.

Nel Ufficio Postale di Spicchio è possibile richiedere anche i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, la banca dati unica del Ministero dell’Interno, che potranno essere richiesti direttamente allo sportello oppure in modalità digitale direttamente presso il totem installato nella sala al pubblico.

L’obiettivo del progetto Polis è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il digital divide, sostenere la crescita delle comunità periferiche rendendo facile ai cittadini l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Il progetto, finanziato con i fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, permetterà entro il 2026 a Poste Italiane di dare un nuovo volto ai 7mila Uffici Postali dei piccoli centri in Italia fra cui quello di Spicchio.

Fonte: Poste Italiane