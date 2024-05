Aspettando la Grand Départ: calendario degli eventi correlati in tutti i comuni della Metrocittà Firenze

Più di 30 iniziative per grandi e piccini tra maggio e giugno.

Continuano gli appuntamenti del cartellone eventi Città Metropolitana, organizzati in occasione della partenza del Tour de France 2024 da Firenze, e presentati stamani dagli organizzatori e promotori con il consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo sport.

In allegato il calendario completo degli eventi correlati con l’aggiornamento per i mesi di maggio e giugno e la descrizione delle attività. Nel terzo file, in pdf, gli orari e le location delle iniziative collegate al Tour de France 2024 .

Si precisa che le date e le location potranno subire variazioni e quindi si renderà necessario, mediante aggiornamenti, modificare quelle già pubblicate.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze