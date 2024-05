Azione Ncc: "Lavori Fi-Pi-Li a Empoli in piena estate? Siamo preoccupati"

“L’ipotesi di chiudere una corsia della FiPiLi in piena estate nel tratto tra Empoli centro ed Empoli est rischia di causare disagi e aumentare traffico e code. Siamo preoccupati. Crediamo che le tempistiche dell’intervento si possano gestire in modo diverso per evitare di aprire un cantiere in un momento in cui la superstrada è molto trafficata”.

A dirlo è Azione Ncc, l’associazione di noleggi con conducente, commentando la notizia per cui a luglio e agosto sarebbe prevista la chiusura di una corsia nel tratto della FiPiLi tra Empoli centro ed Empoli est per effettuare gli interventi di risanamento al cavalcavia di Ponzano.

“La decisione di chiudere la corsia, se confermata, sarebbe l’ennesima scelta che compromette la viabilità della Fi-Pi-Li e che aumenta i disagi per chi la percorre - dice Azione Ncc -. La FiPiLi è una strada pericolosa: buche, avvallamenti, corsie strette, pericoli ad ogni metro. Nessuno nega che i lavori siano necessari, ma perché farli sempre d’estate?”.

“Se i lavori saranno fatti d'estate ci auguriamo che siano svolti il più rapidamente possibile - dice Azione Ncc - e che i cantieri siano sempre operativi, a differenza di quel che è successo in occasione di altre chiusure di tratti della FiPiLi”.

Fonte: Azione Ncc