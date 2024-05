Daniela Simonetti (FdI Empoli): "Riqualificazione del territorio e valorizzazione beni culturali"

"Le nostre proposte vedono una riqualificazione del territorio che puntano sulla qualità per un richiamo valorizzante per la città di Empoli ed i comuni limitrofi". A sostenerlo è Daniela Simonetti, presidente della sezione commercio di Empoli e Valdelsa per Conflavoro PMI e candidata al consiglio comunale di Empoli per Fdl.

"Molte le proposte che intendiamo sviluppare e che abbiamo analizzato in termini di benefici.

Tra queste la riqualificazione del centro storico con il recupero di fondi sfitti e l'inserimento in questi di mostre d'arte in concomitanza alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale attraverso un'attività di ampia promozione anche tramite progetti di partenariato con musei, accademie e istituzioni teatrali del capoluogo e non solo.

Torneremo a valorizzare i nostri beni, come fatto da grandi mecenati, succeduti nei secoli scorsi grazie ai quali è rimasta viva la storia dei nostri ricchi territori.

Importante la proposta, avanzata dal nostro candidato sindaco Simone Campinoti, di realizzare "alberghi diffusi", una tipologia innovativa nel comparto alberghiero, elemento che va ad accrescere il valore del sistema territoriale rafforzando le realtà presenti ed incrementando la coesione sociale.

Questo porterà la riqualificazione di appartamenti vuoti o peggio occupati eliminando il degrado, aumentando pregio e contribuendo allo sviluppo turistico. Tutto ciò nella visione di generare valore per tutti gli attori locali e nell'ottica della sostenibilità.

Niente è sfuggito ad una nostra analisi, sostiene Simonetti, da attuabili politiche di marketing territoriale, strategie di organizzazioni culturali per promuovere e rendere fruibili prodotti culturali, nonché le interdipendenze settoriali e le sinergie tra le attività.

Progetti questi ed altri, interdipendenti e coevolitivi per portare sviluppo, turismo, organizzazione e allontanare tutto ciò che attualmente porta degrado alla nostra città.

Proposte concrete, realizzabili, sta al cittadino scegliere se abbracciare un vero cambiamento, una scelta per la crescita, la sicurezza e il benessere, la scelta per avere un Empoli in luce non solo a Natale".

Fonte: Ufficio Stampa