"Dio abita in Toscana", a La San Paolo la presentazione del libro di Antonio Socci

Antonio Socci presenta Dio abita in Toscana – Viaggio nel cuore cristiano dell’identità occidentale (Rizzoli). L'appuntamento è per sabato 25 maggio alle 18.30 a Empoli, a La San Paolo* Libri & Persone, in via del Giglio. L’autore discuterà del libro con Fabio Dragoni, modera Marco Mainardi, giornalista di Clebs.

«Abbiamo forse smarrito la ragione profonda per cui davvero ci interessiamo al patrimonio culturale e alla storia dell’arte: la forza di liberazione con cui apre i nostri occhi e il nostro cuore a una dimensione “altra”». Così scriveva Tomaso Montanari, e da qui prende le mosse questo libro, che rappresenta prima di tutto l’omaggio di un toscano alla bellezza della propria regione, una terra considerata l’«Italia dell’Italia».

Incontro in collaborazione con Clebs.it. Antonio Socci, senese, giornalista della Rai, collabora con “Libero”. Tra i suoi libri ricordiamo I segreti di Karol Wojtyla (2009), Caterina (2010), La guerra contro Gesù (2011), Lettera a mia figlia (2013), Tornati dall’Aldilà (2014) e Il segreto di Benedetto XVI (2018).

