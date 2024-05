Farmacia di Capanne, conclusi i lavori di ammodernamento

Si è conclusa la trasformazione della farmacia comunale di Capanne. Un cambiamento cominciato nei mesi scorsi con la ristrutturazione dei locali e terminato con l'ingresso di un sofisticato robot, capace di organizzare i farmaci in magazzino, tenendo conto anche delle scadenze, e automatizzarne la scelta attraverso il riconoscimento tramite codice a barre.

Un percorso di trasformazione iniziato nel 2017, con l’obiettivo di risanare il bilancio della farmacia. Un risultato, quello raggiunto, che consolida un percorso di crescita e sviluppo in favore del territorio per un'azienda che continua a investire per offrire un servizio efficiente e all’avanguardia.

Grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, con la nomina del nuovo amministratore unico Dott.ssa Olga Duranti e della direttrice Dott.ssa Annalisa Pacini, è stato consegnato ai cittadini un volto nuovo alla Farmacia Comunale.

Una farmacia rinnovata nei locali e nei servizi che ha visto importanti lavori di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti, degli arredi e un ampliamento degli spazi che ha permesso una differente e più funzionale organizzazione del lavoro.

La scelta di automatizzare il magazzino, attraverso l’installazione di un sofisticato robot, capace di organizzare i farmaci, ottimizzare le giacenze e controllare le scadenze, ha permesso al personale farmacista di concentrarsi sulle richieste del paziente/cliente e di sviluppare le attività che accompagneranno il futuro della farmacia.

L’attività, quindi, di dispensazione dei farmaci, consiglio e educazione sanitaria viene, adesso così affiancata da una serie di servizi a breve disponibili tra cui gli esami ematici di controllo. Tra questi le prestazioni di telemedicina attraverso dispositivi per il monitoraggio della pressione arteriosa (holter pressorio), dell’attività cardiaca (holter cardiaco) e dell’elettrocardiogramma da effettuarsi in collegamento diretto con centri specialistici accreditati, prenotabili direttamente in farmacia o telefonicamente.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa