Firenze, irrompe in una palestra e aggredisce clienti e titolare

Improvvisamente ha fatto irruzione nella palestra e avrebbe iniziato ad aggredire i presenti, armato anche di un bastone di legno preso tra le attrezzature. Cinque i presenti rimasti feriti dalla violenza del giovane che, portato in ospedale, sarà denunciato per lesioni personali. La notizia è riportata sul quotidiano Il Tirreno.

La vicenda risale alla mattina di martedì 21 maggio quando il 18enne, tunisino, è entrato nella palestra in centro storico a Firenze, iniziando a picchiare clienti e titolare. Per quest'ultimo occhio nero e frattura dell'orbita oculare mentre ad un cliente hanno dovuto mettere i punti alla testa. Prima di fare irruzione, secondo quanto ricostruito, avrebbe sfondato con un calcio la vetrata di un vicino fondo in ristrutturazione. All'interno erano presenti i proprietari, aggrediti con calci e pugni: ne sarebbe nata una colluttazione nella quale uno dei due ha riportato numerose escoriazioni.

In seguito il giovane sarebbe uscito, entrato in un cantiere e poi si sarebbe avvicinato alla palestra. Qui sulla porta si trovava un cliente, che sarebbe stato colpito di striscio con un pugno. Entrato nella struttura, il 18enne l'avrebbe seguito: definito come "fuori di sé" secondo il racconto del titolare, il giovane potrebbe essere stato alterato da stupefacenti. Vani i tentativi di riportarlo alla calma, il proprietario sarebbe stato colpito così come un cliente intervenuto per bloccarlo. Entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure in ospedale e riportato le conseguenze già citate. Altri clienti hanno provato a fermare il giovane, fino al decisivo intervento dei vigilantes di un supermercato vicino e all'arrivo di 118 e polizia.