Gruppo 'Scipioni per Vinci': "Bilancio 2023 deludente. Necessità di voltare pagina"

"Finalmente è stato approvato il bilancio consuntivo del comune di Vinci relativo all’anno 2023. Un bilancio deludente caratterizzato da molte ombre, degna chiusura di 5 anni di legislatura altrettanto deludente.

Il conto consuntivo ha mostrato evidenti difficoltà del Comune in vari settori fra cui quello finanziario.

Con riferimento ai fondi ricevuti dal PNRR i progetti finanziati, specialmente quelli di più rilevante interesse come il progetto per la riqualificazione dell’area Tamburini, il progetto di rigenerazione urbana denominata “Vinci immaginari futuri”, la ricostruzione del nido di infanzia “Arcobaleno”, l’intervento sulla nuova scuola dell’infanzia “Stacciaburatta”, ad oggi o non sono iniziati o nella migliore delle ipotesi sono stati solo abbozzati.

Si tratta di lavori per 10 milioni di euro finanziati dall’Europa, che se non terminati entro il 2026 dovranno essere restituiti, cosa che darebbe luogo ad un danno di bilancio enorme. Ci chiediamo se il Comune avrà la capacità organizzativa – fino ad oggi non dimostrata - di rispettare la tempistica dettata dalle norme europee.

Sulla stessa lunghezza d’onda viaggiano i fondi erogati dallo Stato al Comune di Vinci per far fronte alle emergenze del Covid. In questo caso il Comune dovrà restituire allo Stato ristori di spesa non utilizzati per 48 mila euro originariamente previsti per la solidarietà alimentare e per agevolazioni Tari alle attività economiche.

Il bilancio consuntivo 2023 conferma le ataviche difficoltà del Comune nella gestione finanziaria dell’Ente. A fronte di crediti da incassare degli anni pregressi di 10 milioni di euro, abbiamo in bilancio un Fondo svalutazione crediti di 8 milioni, e ciò significa che il Comune di Vinci ritiene che l’80% dei propri crediti rischiano di non essere riscossi. Poi vi è la pesante partita degli interessi passivi, che per il 2023 ammontano a 700 mila euro gravando pesantemente sulla capacità operativa del Comune. Interessi esorbitanti frutto di vecchi mutui il cui debito residuo totale dopo tanti anni è ancora di 16 milioni di euro.

Un bilancio consuntivo deludente specchio di una gestione inadeguata del Comune che evidenzia la necessità di voltare pagina per aprire la gestione comunale a nuove idee e nuove capacità professionali".

I consiglieri comunali Gruppo “Scipioni per Vinci”

MARIAGRAZIA BINDI - PAOLA MORINI - CRISTIANO BIANCONI - ALESSANDRO SCIPIONI

Fonte: Ufficio Stampa