Il 2023 di Reso, oltre 250 tonnellate di alimenti distribuiti a più di 2mila famiglie

È ancora troppo spesso sottovalutata la condizione di molti nostri concittadini che vivono in condizioni economiche e sociali precarie. I dati a livello anche locale parlano di almeno un 5% di famiglie in condizione di povertà assoluta a cui si aggiungono le famiglie che pur percependo un reddito non riescono a garantirsi l’accesso a beni essenziali. L’abbiamo potuto constatare anche noi dell’Associazione Recupero Solidale (Re.So.) sabato 18 maggio in occasione della raccolta alimentare presso i negozi Unicoop: molte persone hanno riferito di non poter donare, molte altre hanno chiesto come poter essere aiutate, molte erano persone in evidente difficoltà.

Nonostante questa situazione difficile, la raccolta alimentare ha ricevuto una piena risposta da parte dei cittadini del nostro territorio, a testimonianza di uno spirito solidaristico che ancora resiste e dimostra la sua forza. Abbiamo raccolto 24 tonnellate di prodotti alimentari, un volume superiore di due quintali rispetto alla precedente raccolta. Non possiamo che essere orgogliosi del lavoro di tutti i volontari che hanno consentito di raggiungere questo risultato e della disponibilità di tutti i donatori.

La nostra Associazione da venti anni svolge il suo lavoro nel territorio Empolese Valdelsa per costruire e garantire una rete di Associazioni di Volontariato. Questa rete aiuta le famiglie in difficoltà attraverso la raccolta e la distribuzione di prodotti alimentari per consentire l’accesso ad un minimo di sostegno alimentare. È un lavoro che richiede grande impegno e grande tenacia sia nella acquisizione dei prodotti alimentari che nella distribuzione degli alimenti. Fonte principale di acquisizione dei prodotti è la raccolta da parte di Unicoop e di altre Ditte del nostro territorio di alimenti che per diversi motivi di carattere commerciale non possono essere posti sugli scaffali e che noi, nel pieno rispetto delle normative sanitarie, rimettiamo in circolazione evitando che diventino rifiuti, con duplice valore etico ed ambientale.

L’attività di Re.So. e della rete di 34 Associazioni di Volontariato che ne fanno parte garantisce che arrivi a chi ne ha bisogno un aiuto, un aiuto che altrimenti non ci sarebbe o che dovrebbe essere sostenuto dalle Amministrazioni Comunali che hanno già evidenti difficoltà economiche. Il nostro lavoro si sostanzia, per l’anno 2023, in 102 tonnellate di alimenti recuperati, in 122 tonnellate di frutta e verdura messe a disposizione delle Associazioni e in 254 tonnellate di alimenti distribuiti a 2034 famiglie. Sono numeri di grande rilevanza di cui esiste una scarsa consapevolezza della pubblica opinione e spesso anche degli amministratori pubblici.

Nei giorni scorsi abbiamo distribuito 15000 euro di buoni spesa alle Associazioni del Volontariato per sostenere la loro attività e consentire l’acquisto di alimenti in un momento in cui la disponibilità di molti prodotti è limitata. D’altra parte abbiamo impegnato nostri fondi per acquistare circa 15000 euro di alimenti sempre per sostenere il sistema della distribuzione alle famiglie in condizioni di disagio economico e alimentare. Noi abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare consapevoli dell’importanza molto concreta del nostro impegno ma da tempo chiediamo che questo impegno venga adeguatamente sostenuto in tutte le forme necessarie.

Abbiamo bisogno di un sostegno non solo concreto per il nostro lavoro ma anche di una vicinanza e di un riconoscimento del significato di questo impegno perché siamo consapevoli che non sempre viene adeguatamente valutata l’importanza dell’aiuto da dare alle famiglie in difficoltà e la necessità di creare progetti che limitino le conseguenze della condizione di povertà.

Fonte: Associazione Recupero Solidale