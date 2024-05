La candidata Maestrelli (IV): "Riorganizzare la municipale, per un futuro sicuro di Empoli"

Empoli sta diventando una grande città, e per questo il bisogno di un controllo del territorio diventa una priorità per mantenere decoro, sicurezza e offrire a tutti i cittadini una buona qualità di vita.

Questo si può raggiungere grazie all’azione congiunta delle forze dell’ordine da polizia a carabinieri, a guardia di finanza per arrivare fino alla Polizia Municipale.

“Per la nostra città - spiega Maria Grazia Maestrelli candidata Sindaca alle prossime amministrative per la lista Empoli al Centro Maria Grazia Maestrelli Sindaca - Italia viva - la Polizia Municipale è diventata essenziale. Purtroppo però i vigili li vediamo solo nei giorni del mercato, il resto della settimana il territorio è scoperto. C’è anche da dire che sono pochi per un territorio vasto come quello del Circondario e quindi il lavoro diventa molto complicato”.

La situazione illustrata dalla candidata, inoltre non riguarda solo le zone del centro storico ma anche la maggior parte delle zone periferiche di Empoli e degli altri comuni limitrofi.

“La ricetta proposta dall’amministrazione uscente - continua la candidata Maestrelli- è ciòè quella di trasferire la sede della Polizia Municipale da Via Cavour alla Stazione non mi sembra risolvere il problema per una serie di motivi. Primo se gli agenti di polizia municipale continuano a stare in ufficio e non sul territorio, la sede può rimanere lì dove è adesso o in qualsiasi altro edificio. I vigili, almeno li chiamavano cosi quando ero piccola, devono stare sul territorio, non solo per fare le multe ma anche per vigilare e aiutare i cittadini. Ripeto se il personale rimane in ufficio non c’è ragione di cambiare sede”.

Quello che Maestrelli vuole sottolineare è che la presenza della divisa nelle strade e quartieri cittadini discentiva i male intenzionati, e mette, anche non risolve, un freno agli episodi di microcriminalità.

Un’altra funzione importantissima della Municipale è quello del controllo delle attività economiche e che il commercio si svolga secondo le norme previste dal regolamenti comunali. Un controllo del territorio e del tessuto commerciale presente evita la nascita di attività illecite o che possano danneggiare chi fa il proprio lavoro onestamente.