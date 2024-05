Pena quasi dimezzata in Cassazione per il giovane pratese a capo di una setta

La Cassazione ha dimezzato la condanna per il 'Diavolo' pratese. Si tratta di Matteo Valdambrini, il 27enne di Prato finito a processo con l'accusa di essere il presunto capo di una setta e di aver costretto i suoi adepti a subire atti sessuali dopo averli convinti di essere Satana. La pena è stata porta a 5 anni, 8 mesi e 1 giorno con l'accusa di riduzione in schiavitù che ha assorbito anche il reato di violenza sessuale contestato dalla Procura fiorentina. Il 27enne si costituirà nelle prossime ore nel carcere milanese di Bollate. I fatti risalgono al giugno 2020, Valdambrini era stato condannato in primo grado in abbreviato a 6 anni per cinque delle tredici violenze sessuali contestate e assolto dall'accusa di riduzione in schiavitù. In secondo grado appunto la pena era stata di 10 anni e 4 mesi.