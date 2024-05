Pranzo elettorale a Castelfiorentino con Giannì

“Non sarà solo un pranzo elettorale quello di domenica 26 maggio a Castelfiorentino, ma un ulteriore momento di condivisione e approfondimento della Castelfiorentino che vogliamo” questo l’invito che la candidata sindaca del centro sinistra castellano, Francesca Giannì, ci tiene a fare per la prossima domenica 26 maggio alle ore 12.30 presso Palazzetto Nedo Betti, di Castelfiorentino (Viale Roosevelt 36).

“Saremo tutti insieme: le forze civiche, partitiche e politiche che hanno deciso di supportare il nostro progetto per la nostra Castelfiorentino, una città per vivere: dal Partito democratico a Sinistra Italiana, da Azione alla nostra lista civica. Uomini e donne, ragazzi e ragazze che mi stanno accompagnando in un viaggio certamente impegnativo, ma che reputo bellissimo. “D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda”, diceva Italo Calvino tramite il personaggio di Marco Polo, ne “Le città invisibili”. Castelfiorentino è la nostra città per vivere, dove stiamo raccogliendo sollecitazioni e richieste e dove, soprattutto, stiamo costruendo insieme le risposte”.

Fonte: Ufficio Stampa