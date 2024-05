Quattro giovani rischiano di annegare a Viareggio, salvati dai bagnini

Quattro giovani marocchini sono stati salvati in mare a Viareggio, davanti alla Passeggiata, dai bagnini degli stabilimenti Felice e Colombo. I ragazzi, di cui uno minorenne, sarebbero stati messi in grave difficoltà dai forti mulinelli creati dalle correnti. Fortunatamente per loro, i bagnini dei due stabilimenti si trovavano in spiaggia per alcuni lavori in vista della stagione estiva. I guardaspiaggia sono intervenuti a bordo dei patini e hanno tratto in salvo i giovani, con il minore trasportato in ambulanza per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.