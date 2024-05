Raddoppio Empoli-Granaiolo, Picchielli (Lega) dopo la visita di Giani: "Il PD cerca di ripulirsi l'immagine"

Ho appreso dalla notizia della visita di Giani dai cittadini del raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo e le promesse che il Presidente della Regione Toscana ha fatto per mitigare i disagi.

La visita è tardiva, visto che finché con gli altri consiglieri di opposizione non ho fatto la richiesta di Consiglio Comunale aperto sul tema del raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo (dopo aver affrontato il tema in varie sedute da me convocate della commissione consiliare di cui sono presidente, con sopralluoghi nei posti toccati dall'opera), poi svolto anche con la partecipazione del Presidente a cui è stata attenzionata la situazione, egli non si era recato sul luogo ed il suo partito (il PD) non gli aveva portato bene all'attenzione le problematiche emerse.

Visto l'impegno della Commissione consiliare (la I Commissione, Garanzia e Controllo), sarebbe stato gradito un invito ai membri della commissione almeno per il sopralluogo di Giani di quest'oggi, invece la sua visita è diventata uno spot elettorale per il PD e per il candidato sindaco Mantellassi ovviamente presente, dopo che in tutta la fase di progettazione è completamente mancata la comunicazione con la cittadinanza sia a livello comunale sia a livello regionale. da parte, ovviamente amministrazioni a guida PD.

Il Partito Democratico si vuole ripulire l'immagine per quanto non fatto prima con questa visita tardiva di Giani (comunque da apprezzare), ma sono convinto che i cittadini interessati non hanno la memoria corta e si ricorderanno di chi li ha ignorati e di chi invece li ha ascoltati costantemente, cercando di portare le loro istanze all'interno delle istituzioni, come fatto dalla Lega e come fatto da me, anche con il lavoro della Commissione Consiliare e con la richiesta del consiglio comunale aperto sul tema del raddoppio ferroviario.

Andrea Picchielli

Capogruppo Lega Salvini Empoli e candidato al consiglio comunale

Presidente della I Commissione Consiliare del Consiglio Comunale di Empoli