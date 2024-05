La Commissione Elettorale comunica a tutti i soci della Venerabile Confraternita Misericordia O.D.V. di Santa Croce sull'Arno, che come deliberato in assemblea si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli organi sociali nei seguenti giorni:

- SABATO 25 MAGGIO con orario 9.00 - 12.00

con orario 15.00 - 19.00

- DOMENICA 26 MAGGIO con orario 9.00 - 12.00

Le votazioni avranno luogo presso la sede della Misericordia in via Ciabattini, 4