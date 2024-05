Scandalo Keu, Potenti (Lega): "Centrodestra vigilerà che l'attenzione su conseguenze resti alta"

"Lo scandalo Keu non passerà in silenzio. Da parte delle forze di centrodestra c’è stata e ci sarà ancora la volontà di tenere alta l’attenzione sulle conseguenze dei reati commessi nella vicenda che oggi vede scoperti ed oggetto di un filone di inchiesta altri siti, finora non conosciuti, nei quali sarebbero stati sversati i fanghi conciari. La Regione Toscana deve ringraziare il Governo nella persona del commissario Unico per le Bonifiche, Generale Giuseppe Vadalà, senza il quale non saremmo stati in grado di agire velocemente sul problema. Voglio sottolineare anche il ruolo che potranno avere i futuri sindaci di centrodestra, come a Empoli Simone Campinoti, nel vigilare sulla reale dimensione di questo scandalo e nella tutela delle comunità che, sono sicuro, saranno chiamate ad amministrare". Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della Commissione Giustizia e delle Commissioni d'inchiesta ecoreati ed antimafia.

Fonte: Ufficio Stampa