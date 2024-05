Simone Campinoti, l'ncontro con Eike Schmidt

Nella serata di ieri, mercoledì 22 maggio, avrei dovuto scegliere tra il pragmatismo di un incontro di progetto per il territorio e l' ennesima "passerella teatrale" su temi sicuramente importanti, ma sui quali mi sono già espresso in ogni modo e in maniera chiara e leale e su ogni mezzo; per cui, anche se mi è dispiaciuto perdermi il contatto con la gente che ritengo importante, non potendo essere in entrambi i posti mio malgrado, ho deciso la cosa migliore da fare:

preferendo portare a casa un risultato eccezionale per Empoli, ovvero mettendo a punto già da adesso una strategia condivisa con Firenze e con l' amico Eike Schmidt per il progetto degli Uffizi Diffusi che, insieme alla Sicurezza e all' Albergo Diffuso, alle residenze di artisti in Empoli, cambieranno la faccia della città e anche il suo bilancio, a beneficio dei cittadini e delle attività, insomma: NON SIAMO LA SUCCURSALE DI NESSUNO !!

Fonte: Ufficio stampa Campinoti Sindaco