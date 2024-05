Tre nuovi treni Pop elettrici per la Toscana

Arrivano dal Governo, nell'ambito della riprogrammazione del Pnrr, ulteriori 22,4 milioni di euro per l’acquisto di tre nuovi treni Pop elettrici a zero emissioni. Apprezzamento è stato espresso dal presidente della Regione e dall’assessore alla mobilità, soddisfatti che le richieste della Toscana siano state ascoltate e che sia disponibile questa somma che può essere destinata al potenziamento del parco ferroviario regionale. Gli oltre 22 milioni di euro fanno parte dei 700 milioni che rientrano nello schema di decreto di riparto del Mit, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Regione Toscana infatti, facendo seguito ad una ricognizione del Mit per la destinazione delle risorse aggiuntive assegnate all'Italia nell'ambito della riprogrammazione del Pnrr e la conseguente destinazione delle ulteriori risorse, con una nota del febbraio scorso, sentita anche Trenitalia in qualità di gestore dei servizi di trasporto pubblico ferroviario in Toscana, aveva confermato la disponibilità a utilizzare eventuali risorse aggiuntive per la copertura dei costi di acquisto di 3 treni Pop a 4 casse.

Questi treni fanno parte dei 19 treni elettrici a media capacità Pop a 4 casse, ad oggi tutti immessi in servizio, di cui 6 sono già oggetto di finanziamento con i fondi Pnrr, già ricompresi nei 100 treni previsti dal piano di investimenti del vigente contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale stipulato dalla Regione con Trenitalia SpA.

