Trovati due bivacchi clandestini nei boschi delle Cerbaie

Controlli dei carabinieri nei boschi delle Cerbaie, tra Orentano, Galleno, Staffoli eVilla Campanile (nei comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno). I militari hanno controllato due bivacchi clandestini, privi di occiupanti, dove sono stati trovati indumenti, teli in plastica e incarti di cellophane per confezionare la droga: "hanno comunque confermato una presenza non occasionale di “postazioni” di spaccio" scrivono i carabinieri.

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, sempre con l’ausilio di componenti specialistiche dell’Arma, "al fine di prevenire e reprimere reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina, incrementando le esigenze di sicurezza dei cittadini della zona".