Trovato sull'Intercity 25enne che doveva finire in carcere: le operazioni della polfer

1559 persone controllate, 3 persone arrestate, 2 indagati e 5 sanzioni elevate, nelle ultime 24 ore; sono stati ispezionati 40 siti ferroviari da 145 operatori della Polizia ferroviaria nelle stazioni della Toscana: questo il bilancio dei controlli effettuati martedì scorso in occasione dell’operazione “Rail Safe Day”.

La giornata di controlli straordinari è stata organizzata all’interno di un dispositivo promosso su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria finalizzato alla prevenzione dei comportamenti scorretti in ambito ferroviario.

La Polizia Ferroviaria di Pisa ha arrestato un ragazzo di 27 anni accusato di furto aggravato e danneggiamento ai danni di una macchinetta automatica di biglietti, mentre gli agenti della Polfer di Santa Maria Novella hanno arrestato un cittadino rumeno di 51 anni per una revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo per reati contro la persona.

Infine, la Polizia Ferroviaria di Arezzo ha collaborato con i colleghi del Compartimento Veneto su un intercity notte che da Chiusi era diretto a Mestre (VE), poiché avevano fermato un giovane italiano di 25 anni, destinatario di un’esecuzione di Ordinanza di custodia cautelare in carcere, per evasione e rati contro il patrimonio.