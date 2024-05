Ubriaco alla guida in pieno giorno, ritirata la patente

La Polizia Municipale di Montepulciano ha fermato e denunciato un automobilista che guidava ubriaco in pieno giorno, di fronte alla centralissima Piazza Sant'Agnese, nel capoluogo. L'episodio è avvenuto lo scorso lunedì 20 maggio poco prima delle 13, quando una pattuglia della Polizia Municipale ha fermato un uomo, al volante di una Volkswagen, notando un'andatura fortemente irregolare del veicolo lungo la strada. L'alcol test ha confermato che la persona aveva un tasso alcolemico superiore di oltre 3 volte il limite di legge, fissato in 0.5g/l.

Oltre alla denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcol e al sequestro dell'automobile, l’automobilista si è visto ritirare la patente di guida.