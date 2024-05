Venti auto vandalizzate nella notte nel centro di Viareggio

La notte scorsa, nel centro di Viareggio (Lucca), circa venti auto sono state vandalizzate con vetri infranti e carrozzerie danneggiate, e sono stati rubati oggetti di scarso valore lasciati all'interno dai proprietari. Le aree colpite includono piazza Cavour, via Mazzini, via Machiavelli e via Foscolo, vicino alla Passeggiata e alla pineta di Ponente. Le forze dell'ordine stanno indagando. La Confesercenti ha sollecitato l'amministrazione comunale a riqualificare il mercato locale, mentre la Lega ha criticato l'amministrazione comunale chiedendo un servizio di polizia municipale attivo 24 ore su 24 per tutto l'anno, non solo nei mesi estivi.