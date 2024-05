Ancora sciopero al Cattaneo: "Senza macchinette, chiusi in classe e autogestione bocciata"

Nuova protesta degli studenti e delle studentesse dell'It Cattaneo contro la dirigenza scolastica, questa mattina fuori dall'istituto. Una trentina di classi non ha presenziato alle lezioni (su 44 in totale), rinnovando le dichiarazioni di novembre scorso.

"Da novembre 2023 ci ritroviamo senza macchinette e senza alcun tipo di genere alimentare all’interno della scuola. il tutto per via di un errore nel rinnovo del contratto che il preside avrebbe dovuto fare con l’azienda che forniva le macchinette alla scuola - spiega Alessandro Macelloni, rappresentante d'istituto -. Abbiamo contattato un alimentari per farci portare schiacciate o delle bevande. Negli ultimi giorni il preside ha vietato giustificando tale scelta al consiglio d’istituto dicendo che un professore aveva segnalato la possibilità di prodotti avariati all’interno di tali prodotti, quando ciò è stato smentito addirittura dai professori stessi".

E ancora: "Negli ultimi mesi non possiamo uscire da scuole per ricreazione o per prendere una boccata d'aria, passando tutte le 6 ore rinchiusi. Tra lavori e altro, la scuola ha l'erba alta 2 metri in tutte le zone esterne, sui davanzalli delle finestre di alcune aule ci sono cacche di piccioni".

Infine la bocciatura di una giornata di autogestione dedicata all'educazione sessuale e psicologica, "da anni tradizione al Cattaneo". "Dopo una serie di mail con noi rappresentanti d’istituto, dove ci invitava a organizzare nei minimi dettagli la giornata con tanto di bozza di circolare 3 giorni prima l’autogestione si “ricorda” di una legge, di cui era ovviamente a conoscenza perché l’anno scorso venne organizzata la medesima giornata, che vietasse lo svolgimento di tale attività nell’ultimo mese di scuola", conclude Macelloni.