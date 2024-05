Ieri mattina, i carabinieri di Rosignano Solvay hanno arrestato un uomo di circa 50 anni per atti persecutori (ex art. 612 bis c.p.). L'uomo, originario della Sardegna ma residente nella provincia, era ricercato in seguito a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari. Condannato per stalking, deve scontare un anno e mezzo di detenzione. I reati sono stati commessi a Porto Torres tra il 2014 e il 2016. Dopo l'arresto, l'uomo è stato trasferito al carcere di Livorno.