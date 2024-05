Biblioteca Empoli, dopo il Leggenda Festival proseguono le iniziative

Una nuova settimana di eventi nel segno della lettura e dello stare insieme negli spazi della biblioteca empolese e di Palazzo Leggenda. Gli stessi spazi che, nel fine settimana scorso, ha ospitato l'edizione 2024 di Leggenda Festival. Un'edizione che ha visto come di consueto una grandissima partecipazione da parte di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie, autori e autrici, di tante realtà del territorio a partire dalle librerie cittadine, dalle scuole, dai servizi per l'infanzia pubblici e privati, dalle associazioni e da Giallo Mare Minimal Teatro. Un lavoro avviato durante l'anno negli istituti scolastici, coinvolti con 140 classi dalle scuole dell'infanzia alle secondarie di primo grado, fra istituti comprensivi Empoli Est e Ovest, Centro Zerosei, scuola dell'infanzia San Giovanni Evangelista e paritarie Calasanzio e Santissima Annunziata. Senza contare le attività di formazione, per alunni, studenti e docenti, alle quali hanno aderito 84 classi e senza contare gli oltre cento eventi totali nei giorni del festival con migliaia di persone di ogni età presenti agli incontri con autori e autrici, ai laboratori, agli spettacoli teatrali, alle mostre e alle performance interattive.

COSA BOLLE IN PENTOLA A PALAZZO LEGGENDA – Si comincia mercoledì 29 maggio, alle 17, con Una torre di storie nella Torre di Palazzo Leggenda che è diventata rifugio, con scaffali che si perdono tra le nuvole e finestre che guardano oltre il tempo. Qui, le storie si intrecciano con i sogni di bambine e bambini. Un pomeriggio avventuroso di letture animate in cui esplorare libri magici e incontrare personaggi fantastici che faranno compagnia per tutta la settimana. Età 4-8 anni. Giovedì 30 maggio, alle 15.30, appuntamento con il Circolo di lettura +14 per Leggere oltre: un’avventura letteraria per ragazzi e ragazze. Leggere Oltre si rivolge a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 17 anni che amano immergersi in storie emozionanti e avventurose, che hanno il desiderio di condividere i loro libri preferiti con altri ragazzi e altre ragazze appassionati di lettura. A chiudere il mese ci penserà A maggio siete Lib(e)ri di creare!, venerdì 31 maggio, alle 17, con Dal libro al fare. Sogni da acchiappare. Esistono diverse tipologie di sogni: quelli magici, mentre dormi, ma anche quelli a occhi aperti che rappresentano i desideri presenti. Non è facile acchiappare i sogni, perché scappano via come farfalle appena li sfiori! Il poetico albo scritto da Maddalena Schiavo e illustrato da Silvia Pertile sarà di ispirazione per la realizzazione di un colorato acchiappasogni. Età 6 -10 anni. È consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, è possibile telefonare al numero 0571 757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

CHIUSURA - Si ricorda che nelle intere giornate di lunedì 27 e martedì 28 maggio 2024, per permettere il montaggio delle strutture di una controporta in vetro e alluminio, la biblioteca comunale sarà chiusa al pubblico.