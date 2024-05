Campagna di prevenzione senologica a Greve e Strada in Chianti

Una giornata di prevenzione gratuita contro il tumore al seno. A Greve in Chianti sbarca “Salute in Comune”, una campagna di sensibilizzazione e screening gratuiti, promossa dall’associazione Comitato Progetti Sociali e resa possibile grazie al supporto di alcune attività economiche del territorio che hanno aderito all'attività del progetto di carattere sociale e sanitario.

L’iniziativa, in programma martedì 28 maggio, offrirà a tutte le cittadine residenti a Greve in Chianti, di età compresa tra i 20 a i 44 anni, la possibilità di effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti. La clinica mobile e lo staff medico di specialisti, messi a disposizione dall’associazione, saranno presenti in due diverse sedi. La mattina, dalle ore 9.30, la clinica mobile attrezzata, dotata di ecografo e mammografo ad alta definizione, sarà a Greve in Chianti, in via Colognole presso il parcheggio della piscina comunale, la sera si sposterà nella frazione di Strada in Chianti, in via Raffaele Boschi, davanti alla Croce Rossa.

L’obiettivo del progetto “Salute in Comune”, che ha ricevuto il plauso e il gradimento, tra gli altri, del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute e dell’Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, fornirà visite senologiche ed esami diagnostici gratuiti. Il tumore al seno, infatti, colpisce una donna ogni 8 e la prevenzione precoce è una risposta importante che coinvolge tutta la popolazione.

Le cliniche mobili di ultima generazione vengono configurate con la dotazione strumentale idonea al singolo progetto di check-up gratuito rivolto alle giovani donne residenti: ecografo ad alta definizione, mammografo ad alta definizione e stazione di lavoro per la refertazione, effettuata da radiologi e specialisti.

Per accedere all’unità mobile occorre prenotarsi al seguente numero: 800616109.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa