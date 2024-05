Campi estivi per persone con disabilità e BES: la Rete Inclusione raccoglie donazioni nell'Empolese Valdelsa

È partita la raccolta fondi lanciata dalla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa che punta a dare la possibilità a tutte le bambine e i bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali di partecipare alle attività estive durante la chiusura delle scuole.

"La maggior parte delle famiglie del nostro territorio - spiegano Anna Maria Leoncini e Sabina Marmeggi, le portavoce della Rete - hanno la possibilità e la fortuna di poter scegliere in serenità uno dei centri estivi presenti, accontentando i desideri dei figli di seguire gli amici, oppure, ad esempio, scegliendo di usufruire del centro estivo più vicino alla propria abitazione.

Purtroppo talvolta restano esclusi i bambini che necessitano di maggiore assistenza educativa perché non si trovano le risorse sufficienti per sostenerla o perché si rivolgono a attività fuori dal Comune di residenza. Da questa esigenza nasce la campagna 'Un'Estate per tutti”.

I centri estivi sono rivolti a bambini, bambine e giovani dai 3 ai 20 anni. Ogni associazione mira a offrire un servizio completo, dalla mattina fino alla sera con la possibilità di stare frequentare solo il mattino o il pomeriggio.

"Un educatore specializzato - continuano le portavoce - può costare alla famiglia 25/30 euro all’ora circa, oltre al costo del centro estivo. Una spesa non indifferente, che non tutti i nuclei familiari possono sostenere".

Sei sono le organizzazioni che fanno parte della campagna “Un’estate per tutti”, per integrare le risorse messe a disposizione dai Comuni e permettere a tutti di partecipare ai centri estivi: ACSI Atletica Sport Toscana di Montelupo Fiorentino, Associazione Abbracciami APS a Vinci e Empoli, Associazione Noi da Grandi a Empoli, il Gam Asd Aps a San Miniato, La Fabbrica dei Colori a Vinci e Empoli e Uisp Empolese Valdelsa. Per aderire alla raccolta fondi della Rete Inclusione (costituita da 53 organizzazioni del territorio) è sufficiente collegarsi al sito www.reteinclusione.it/donazioni, scegliere una delle attività elencate e seguire le istruzioni per procedere.

Diciannove sono invece le organizzazioni della Rete Inclusione che organizzano Centri Estivi inclusivi su tutto il territorio dell’Empolese Valdarno Valdelsa. Il censimento delle attività estive offerte è disponibile sul sito internet della Rete, nella sezione news. Uno strumento di conoscenza importante per le famiglie, i servizi e tutta la comunità

Fonte: Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa