Canniccia Day, da Santa Croce a Forte dei Marmi con le auto storiche

Oltre gli impegni agonisti intermezzati da eventi di pura solidarietà come i recenti Rally-Amo a Pisa e il Rally del Cuore all’Ospedale appunto del Cuore di Massa, altra iniziativa della Squadra Corse Città di Pisa con l’organizzazione del “Canniccia Day ‘24” un Raduno di Auto Storiche e Special Car che interesserà Piazza dei Miracoli.

Infatti la manifestazione partirà da Santa Croce sull’Arno domenica mattina tra le 9.45 e le 10 e vedrà transitare le vetture dalla Piazza dei Miracoli di Pisa a partire dalle 11 fino presumibilmente le 12.30. Proprio sotto la Torre Pendente è previsto un Controllo a Timbro dove i partecipanti “certificheranno” il loro passaggio facendo apporre un timbro di convalida del passaggio nella loro Tabella di Marcia. Passata Pisa, i partecipanti andranno in direzione Forte dei Marmi per poi concludere la alla ristrutturata La Canniccia a partire dalle ore 12.00.

Un programma quindi intenso per la Squadra Corse Città di Pisa nell’insolito ruolo di organizzatore in collaborazione l’Associazione Belle Curve. Una settantina le vetture iscritte di marche e modelli prestigiosi. A tal proposito sono state predisposte bandierine dell’evento che saranno consegnate a tutto il pubblico presente a partire dalle 9.30 in Piazza dei Miracoli.

Quindi un impegno inusuale ed importante per la scuderia pisana che sta organizzando al meglio l’accoglienza delle vetture e dei partecipanti per rendere indimenticabile questo momento.