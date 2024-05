'Casa Pablito', migliorare la vita dei pazienti oncologici in memoria di Paolo Rossi

Approvata all’unanimità, nell’ultimo Consiglio Metropolitano, la proposta del consigliere delegato alla promozione sociale che riguardava il sostegno al progetto "Casa Pablito”, destinata ai pazienti sottoposti a terapie oncologiche.

Grazie alla concessione di un contributo di 10.000 euro in favore della Paolo Rossi Foundation, a cui la Città Metropolitana ha aderito nel 2022 quale socia sostenitore, si favorirà la realizzazione di postazioni, da inserire all’interno delle strutture sanitarie, dedicate ai pazienti sottoposti a terapie oncologiche per migliorare le condizioni di vita dei malati e delle loro famiglie durante il difficile percorso di cura, in cui i malati potranno rimanere ricoverati per evitare stress e spostamenti superflui post-terapia.

La Fondazione “Paolo Rossi Foundation ETS”, con il fine di onorare la memoria di Paolo Rossi, Campione del Mondo del 1982, si ispira ai principi del Terzo settore e risponde al modello giuridico della “fondazione di partecipazione” nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore, al fine di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa