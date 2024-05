Corriere scompare dall'Amiata: trovato solo il suo furgone bruciato

Mercoledì sera l'hanno visto per l'ultima volta. Nicolas Matias Del Rio non si trova, c'è solo il suo furgone, che è stato completamente bruciato. Sull'Amiata dal 22 maggio si cerca un corriere di quarant'anni, residente a Abbadia San Salvatore. L'ultimo avvistamento è stato a Castel Del Piano il 22, mentre stava facendo una consegna.

Il suo furgone è stato trovato sempre vicino l'Amiata ma a Roccalbegna, bruciato del tutto. Di Del Rio non c'è traccia. Aveva fatto un carico di borse da una pelletteria dell'Amiata, si tratta di capi costosi dal valore di 500mila euro. I carabinieri non hanno trovato tracce della merce e non escludono che l'uomo sia stato vittima di una rapina.

La prefettura di Grosseto ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. Intorno al furgone - dato alle fiamme - sono state fatte le prime ricerche ma non emergono elementi che riportano al corriere scomparso. Del Rio lavorava da pochi mesi in una pelletteria dell'Amiata.