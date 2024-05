Da Firenze a Faenza di corsa, domani torna la “Cento chilometri del Passatore”

Domani sabato 25 maggio torna la “Cento chilometri del Passatore”, l’ultramaratona di maggior tradizione e prestigio internazionale arrivata quest’anno alla 49esima edizione.

Per consentire lo svolgimento della competizione, che si snoda sul percorso Firenze-Faenza, all’interno del territorio comunale gli uffici della mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti. Si parte con i divieti di sosta, in vigore dalle 3 di domani, in via del Fosso Macinante;

Dalle 14.30 poi sarà la volta dei divieti di transito temporanei per consentire il passaggio degli atleti in piazza Duomo-piazza San Giovanni-piazza Duomo-via dei Servi-piazza Santissima Annunziata-via Gino Capponi-piazza Del Lungo- attraversamento viale Matteotti-via Beniveni-piazza Savonarola-via Fra’ Buonvicini-via Masaccio-via degli Artisti-piazza Vasari-via Pacinotti-viale Volta-piazza Edison-via di San Domenico-via David Sassoli fino al confine comunale in direzione Fiesole. Prevista inoltre l’istituzione di un divieto di transito in via Dogali all’intersezione con viale Volta.

Per le deviazioni del trasporto pubblico info su www.at-bus.it

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa