Draghi (FdI): "La 'finestra di Jacopo' sotto il cavalcavia di Piazza Alberti è un dormitorio"

"Sotto il cavalcavia di Piazza Alberti lato viale De Amicis è presente una stanza concessa da qualche anno all'associazione "La Finestra di Jacopo Odv". Doveva essere una ludoteca e un ritrovo per i ragazzi, ma oggi è un dormitorio per otto persone, un bambino ed un cane maltrattato, sempre chiuso nel bagno. I residenti sono stufi di questa situazione e stanno raccogliendo le firme per risolvere la situazione. L'assessore al welfare e candidata sindaco Funaro è al corrente della situazione?".

Lo dichiara il capogruppo uscente e candidato consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi