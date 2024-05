Emporio della Solidarietà di Prato ringrazia i volontari per la raccolta alimentare di maggio

Un ringraziamento speciale per l’impegno profuso nella raccolta alimentare promossa a maggio per sostenere l’Emporio della Solidarietà di Prato. Visto l’ottimo risultato ottenuto – oltre 156 quintali di prodotti stoccati nel magazzino di via del Seminario – i coordinatori del supermercato solidale, Piero Rotondo e Claudio Baldini, hanno voluto offrire un aperitivo ai volontari che hanno partecipato alla recente iniziativa.

"Il loro contributo è stato prezioso e decisivo – dicono Rotondo e Baldini – per questo abbiamo voluto accoglierli nella sede dell’Emporio per vivere insieme un momento di festa".

L’iniziativa è stata anche occasione per fare una visita al servizio pensato per sostenere le famiglie in difficoltà nel fare la spesa, un vero e proprio supermercato nel quale gli utenti possono «acquistare» i prodotti che preferiscono usando una speciale tessera a punti rilasciata dalla Caritas, dai servizi sociali del Comune e da altre realtà caritative presenti sul territorio pratese.

Ecco a quali realtà appartengono gli oltre duecento volontari che hanno reso possibile la riuscita della raccolta del 17 e 18 maggio: Polisportiva Aurora, i volontari della Caritas, della San Vincenzo de Paoli, dell’Emporio, i parrocchiani di Mezzana, Maliseti, Viaccia, San Giorgio a Colonica, Gesù Divino Lavoratore, Sacro Cuore, Paperino e Vaiano, i membri del Centro di Aiuto alla Vita, dell’Avis Verag, gli scout Agesci, gli Alpini di Vaiano e i soci Coop.

Il ritiro dei prodotti donati per il trasporto nel magazzino dell’Emporio è stato effettuato grazie ai volontari del Centro di Scienze Naturali, Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce d’oro, Vab, Associazione nazionale autieri d'Italia e Protezione civile. Uno speciale ringraziamento va alla tipografia Rindi che ha offerto la stampa dei volantini con l’elenco dei prodotti richiesti per la raccolta.

Infine rilanciamo l’appello dell’Emporio per trovare nuovi volontari per il periodo estivo. "Ci stiamo avvicinando all’estate e anche quest’anno vogliamo garantire l’apertura del servizio anche a luglio e agosto", afferma Claudio Baldini. Qui l’impegno richiesto può essere portato avanti da persone di tutte le età e secondo le proprie disponibilità di orario.

Per candidarsi si può telefonare al numero 0574-870185, oppure scrivere una email all’indirizzo coordinatore@emporio.prato.it.

Fonte: Ufficio Stampa