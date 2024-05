Festa della Toscana a Montespertoli, docufilm e letture di studenti nel ricordo di Don Milani

Nell'ambito del progetto "Festa della Toscana", in compartecipazione con il Consiglio regionale della Toscana e con il Patrocinio del Comune di Montespertoli, giovedì 23 maggio 2024, alle ore 21, al Teatro Sottolemura, le ragazze e i ragazzi dell'istituto comprensivo Don Lorenzo Milani hanno letto, di fronte a un folto e interessato pubblico, brani tratti da Esperienze pastorali e Lettere a una professoressa per ricordare la figura del prete maestro.

Sono seguite le testimonianze di Piero Cantini, allievo del Priore, e di Palmiro Sassetti, volontario della Fondazione di Barbiana.

Il sindaco Alessio Mugnaini ha portato i saluti dell'amministrazione comunale e il governatore della Misericordia di Montespertoli Giulio Cesare Bucci ha parlato dell'importanza della figura di don Lorenzo sottolineandone il valore di carità cristiana.

Successivamente Giovanna M. Carli, ideatrice e regista del docufilm, autrice del libro dall'omonimo titolo "Don Milani Domani. Tutto è possibile" ha raccontato del progetto partito oltre tre anni fa.

La proiezione del docufilm è stata particolarmente apprezzata dal pubblico e applaudita.

Le spontanee donazioni da parte dei presenti sono state interamente devolute all'Emporio solidale, gestito dalla Misericordia montespertolese, che, come ha ricordato Emiliano Salucci è stato inaugurato a novembre 2023 ed è un luogo di accoglienza e incontro per i nuclei familiari che versano in condizioni di povertà economica e di disagio alimentare.

Prossimo appuntamento a San Casciano, sempre nell'ambito del progetto del Consiglio regionale della Toscana: Festa della Toscana, con il Patrocinio del Comune, con la presentazione ufficiale del nuovo volume in sala Bagni, alla Biblioteca comunale di San Casciano lunedì 27 maggio ore 17.30.

Saranno presenti l'autrice insieme a Palmiro Sassetti, Piero Cantini, Fiorella Tagliaferri, Enzo Brunetti e Luana Rosi Facchini. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su EventBrite.

Fonte: Ufficio Stampa