Giornata internazionale dei bambini scomparsi: Polizia e Associazione Penelope Toscana insieme agli studenti

Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi, istituita per ricordare Etan Patz, di appena 6 anni, del quale si perse ogni traccia a New York quel giorno del 1979.

Il fenomeno interessa naturalmente anche la nostra Penisola con numeri importanti che dal 2007, anno della sua istituzione nella Capitale, sono raccolti e analizzati dall’ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Per sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza su questi innegabili drammi familiari, che l’opinione pubblica associa spesso a nomi incisi nella memoria collettiva, la Polizia di Stato ha organizzato un evento a tema nel capoluogo toscano.

L’iniziativa, svolta in collaborazione con l’Associazione Penelope Toscana, coinvolgerà anche studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia.

A partire dalle ore 9.00, per tutta la mattinata, a fare da teatro alla prima parte di questa campagna informativa sarà la Stazione Santa Maria Novella, all’interno della quale gli agenti della Questura di Firenze, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Scientifica allestiranno uno stand informativo dove verrà, tra le altre cose, distribuito un opuscolo e un segnalibro, realizzati per l’occasione dal Servizio Centrale Anticrimine, in collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per i più piccoli non mancherà una piccola dimostrazione dell’efficienza dei cani poliziotto, una risorsa fondamentale per la sicurezza oltre che per la ricerca di persone scomparse.

Presente anche il “Poli012”, l’ormai famosa riproduzione in legno di un piccolo elicottero della Polizia di Stato, a bordo del quale potranno salire i più piccoli.

La stazione è stata scelta per ospitare la manifestazione perché è proprio in questo luogo di continuo passaggio che ogni anno la Polizia Ferroviaria ritrova diversi minori scomparsi, mettendo così fine all’angoscia di intere famiglie, già seguite, in molti casi, da “Penelope Italia Odv Associazione famiglie e amici persone scomparse”.

Quest’anno la Polfer ha già rintracciato oltre 200 minori nelle stazioni toscane, un dato che, naturalmente non definitivo, potrebbe concludersi a fine anno con un significativo aumento rispetto al 2023, periodo chiuso con circa 240 giovani ritrovati nelle aree ferroviarie della nostra regione.

L’Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse nasce proprio allo scopo di dare sostegno legale, psicologico, tecnico e soprattutto umano, facendo inoltre da raccordo tra le Istituzioni e coloro che si trovano improvvisamente ad affrontare queste allarmanti situazioni.

Quest’anno, grazie anche alla rinnovata collaborazione tra la Questura e l’Ufficio Scolastico Provinciale e al protocollo d’intesa recentemente firmato in via Zara con la Consulta Provinciale degli Studenti fiorentini, una rappresentanza di poliziotti che ogni giorno lavorano sulle nostre strade e dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Divisione Polizia Anticrimine, parteciperà - in una seconda, ma non meno importante fase dell’evento - ad una tavola rotonda alla quale siederanno come protagonisti proprio i giovani.

Istituzioni e studenti si confronteranno anche sul disagio giovanile, spesso causa della scomparsa di coloro che vivono quotidianamente concreti problemi in solitudine.

A moderare il dibattito saranno proprio gli specialisti del settore facenti capo alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Firenze, con la sua dirigente, la dottoressa Maria Cristina Papa e il Commissario Capo responsabile dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili, la dottoressa Nadia Giannattasio.

Attraverso poi la testimonianza di un esperto della Sala Operativa della Questura di Firenze (dove arriva la primissima chiamata d’emergenza e dalla quale si attivano tutte le operazioni del caso) e della Polizia Scientifica (specializzata in tutti i tipi di rilievi finalizzati a scoprire ogni sorta di traccia), saranno illustrate le procedure attuate non appena scatta la segnalazione di un minore scomparso.

La Polizia di Stato punta a confermare anche in questo delicato ambito il suo “Esserci Sempre” aprendo le porte ai giovani, ai loro pensieri e alle loro idee.