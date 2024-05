Il giorno della cicogna, visita guidata sabato 1 giugno

Natura in Toscana di Enrico Zarri organizza una visita guidata al nido della Cicogna bianca per osservare dal vivo, a distanza di assoluta sicurezza, gli adulti impegnati nell’allevamento dei pulcini. Dopo secoli di assenza, la Cicogna bianca è tornata a nidificare in Toscana, grazie all’adozione di misure di protezione degli ambienti naturali ed a progetti di reintroduzione realizzati da associazioni e centri specializzati.

Oltre alla coppia di Fucecchio, la prima ad insediarsi nella nostra regione già dal 2005, altre costruiscono i nidi ai margini della grande area umida, a Monsummano Terme, e in altri siti della Toscana.

La visita sarà condotta da Enrico Zarri, Guida Ambientale Escursionistica, che si è sempre occupato del monitoraggio dei nidi toscani, prima per il Centro RDP Padule di Fucecchio e ora come referente LIPU e Centro Ornitologico Toscano.

Durante l’incontro l’esperto sarà pronto a rispondere a tutte le curiosità sulla vita delle cicogne e grazie al binocolo sarà possibile “spiare” il loro comportamento ad una certa distanza, senza disturbarle.

La visita, che prevede una quota di adesione, è a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria da fare per email a info@naturaintoscana.it inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Il calendario completo delle visite, dei corsi e delle altre attività naturalistiche organizzate, in continuo aggiornamento, ed il programma dettagliato dei singoli eventi si possono trovare su www.naturaintoscana.it