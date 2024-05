In/Canti e Banchi, gran finale con le performance e le mostre

Sabato e domenica “gran finale” di “In/Canti e Banchi”, primo Festival della Magia in Italia “Open Air”, che sarà accompagnato per l’occasione da scatenate band itineranti e da un’ampia proposta food.

Si comincia subito all’ora di pranzo di sabato 23, quando Piazza Gramsci sarà animata dai sapori dello “street food”: dalla frittura di pesce a quella di pollo, dal fagotto del Chianti all’hamburger di Angus, dagli arrosticini alle coccole, al gelato thailandese, crepes, bomboloni e così via. Tutte prelibatezze da consumare al volo oppure ai tavoli appositamente allestiti all’interno della piazza. Nel pomeriggio (ore 16.00) apertura del “Mercato d’Incanti”: artigiani, fiori, vintage, giochi da strada per tutte le età, insieme alle associazioni del territorio, mentre la Filarmonica “G. Verdi” terrà una parata per le vie del centro in occasione del bicentenario della sua nascita, accompagnata dalla Filarmonica di Signa e di Impruneta.

In serata (dalle 21.00) appuntamenti imperdibili nella parte alta dove ci sarà la possibilità di imbattersi in “Madame Miseria”, assistere alla performance “Colombe e grandi illusioni” (Piazza del Popolo), a uno spettacolo di magia eclettico (Giardini ex Arena) e infine all’esibizione di Danza e giocoleria luminosa a cura di Lux Arcana, che dopo lo spettacolo con il fuoco tenuto all’ultima edizione della “Pace dopo Montaperti” darà vita a una “Lights dance”, con ritmate coreografie, musiche incalzanti e un “gran finale” con i visualizzatori Led.

Le vie del centro storico basso saranno infine attraversate da numerosi spettacoli itineranti: dal teatro di figura alla “baracca dei buffoni”, dall’acrobatica a terra a una scatenata marching band come “Fantomatik Orchestra”, uno dei gruppi italiani più famosi: funky, soul, con influenze etno, pop e dance.

Domenica 26 maggio, apertura del mercato fin dal mattino, in compagnia degli eventi “Leggere fuori” della biblioteca “Vallesiana (Piazza Gramsci e grande Leccio), e dalla premiazione in biblioteca del concorso d’arte promosso dalla Filarmonica “G. Verdi” (ore 10.00, con mostra di acquerelli di Niccolò Niccolai) e a seguire lo “street food” in Piazza Gramsci; nel pomeriggio, dalle 16.00, II° edizione della mini maratona di teatro amatoriale a cura di TeatroCastello, articolata in otto diverse postazioni nel centro storico alto. Otto le compagnie coinvolte, di cui tre accederanno alla finale in programma alle 19.30 (Piazza delle stanze operaie).

Infine, le mostre: quella del Giglio Rosso sul “Capodanno cinese” (Via Tilli, sala1), quella di Stefano Longhi e Alessandro Verdiani (“Sei di Castelfiorentino se”) su “Volti e luoghi” (Spazio eventi Corso Matteotti), e quella degli elaborati del progetto “Metamorfosi: un’esperienza di comunità”, a cura di Cetra e Atelier Dall’Osso (Oratorio di San Carlo)

In/Canti e Banchi è organizzato dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con Terzostudio Progetti per lo spettacolo e con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa. Sponsor della manifestazione la Banca Cambiano 1884 spa, Unicoop Firenze, Toscana Energia, Accademia Italia, Lorenzo Ciapetti e Figlio, Masterelectric, Dani Marmi, Stefania Calugi tartufi, Errebici, L’Accento, FC Cornici, Brico Io.

Per informazioni dettagliate sul programma: www.incantiebanchi.it, la pagina facebook dedicata, e l’ufficio turistico di Castelfiorentino (tel. 0571.629049 - orario di apertura 9:30-12:30 / 15:30-18:30 dal lunedì alla domenica).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa