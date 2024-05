Innovazione e sviluppo imprese toscane: nasce ITS Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali

E’ nato ufficialmente l’ITS SATI (Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali). Questa decima fondazione ITS Academy in Toscana si propone di formare tecnici altamente qualificati per alimentare l'innovazione e lo sviluppo delle imprese locali.

Sono stati presentati a valere sul bando Regionale due percorsi formativi, programmati per ottobre 2024.

"FAST - Financial and Accounting Specialist Training” che formerà la figura di "Tecnico Superiore per l'Amministrazione, la Gestione Finanziaria e il Controllo di Gestione" programmato presso la sede principale dell'ITS SATI che si trova a Firenze, presso la Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali.

“SMART” che formerà la figura professionale del "Tecnico Superiore per la Gestione e Sviluppo Aziendali delle Risorse Umane", programmato presso la sede operativa di Montecatini.

ITS SATI offre un'opportunità gratuita imperdibile per i giovani toscani tra i 18 e i 35 anni, fornendo una formazione pratica e mirata progettata per garantire una rapida e stabile occupazione nel mercato del lavoro.

"La creazione di questo ITS - ha spiegato Claudio Terrazzi, Presidente del nuovo ITS SATI - rappresenta un passo significativo per noi. Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova avventura e di offrire percorsi formativi che prepareranno i nostri studenti ad affrontare con abilità e sicurezza le continue sfide del mondo del lavoro. Le competenze trasversali che i nostri studenti acquisiranno saranno di grande supporto per tutte le aziende del territorio, contribuendo al loro successo e allo sviluppo economico regionale.”

I 30 soci fondatori dell'ITS SATI includono: l'Istituto D’Istruzione Superiore “Giuseppe Peano” di Firenze, la Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi”, l'Università degli Studi di Firenze, CNA Firenze Metropolitana, Unicoop Firenze S.C., Formaimpresa S.R.L., Conad Nord Ovest S.C., Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa Società Consortile per Azioni, Formetica, Salvatore Ferragamo S.p.A., CAT Confcommercio S.R.L., Industria Servizi Formazione S.R.L., Noi Legacoop Toscana, Confcommercio – Imprese per l’Italia Toscana, Eurosportello Confesercenti, KME Italy S.P.A., Confcooperative – Unione Regionale della Toscana, Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti”, Lanificio Faliero Sarti & Figli S.R.L., Confindustria Toscana, Koinè Cooperativa Sociale, Ruffino S.R.L., Digital Innovation Hub Toscana, Omnia S.C.R.L., Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, l'Istituto San Giuseppe Società Cooperativa Sociale, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, Adiacent S.P.A, Sirio Solutions Engineering S.P.A. e Si.Qu.Am. S.R.L.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 055 6820681 o inviare una mail a info@ssati.it.

Fonte: Confindustria Toscana Centro e Costa - Ufficio Stampa