Lavori rotatoria tra via Fermi e lo svincolo della Tangenziale Est

Avranno inizio dalle ore 21 di martedì 28 maggio i lavori di asfaltatura alla rotatoria tra via Fermi e lo svincolo della Tangenziale Est.

L’intervento, che verrà svolto nelle ore notturne, conclude l’opera di realizzazione di due nuove rotatorie tra via Enrico Fermi e lo svincolo della Tangenziale Est.

Da martedì 28 maggio, per quattro giorni, dunque, nelle ore notturne la viabilità di Sant’Agostino in prossimità del raccordo subirà alcune modifiche fino alle 6 del mattino, quando la circolazione tornerà regolare. Nelle ore pomeridiane, quando i lavori non verranno eseguiti, l’impresa dovrà ripristinare quindi la circolazione stradale, lasciando la carreggiata in condizioni di agevole e sicura transitabilità.

Redatto dall’ufficio mobilità del Comune, il progetto ha previsti un investimento di 450 mila euro, particolarmente strategico per mettere in sicurezza lo svincolo. Con le due nuove rotatorie, infatti, sono state ripristinate tutte le possibilità di svolta. In particolare, adesso è consentito girare a sinistra, verso la città, per chi proviene dal tratto sud della Tangenziale Est, evitando la deviazione per via Neruda o la svolta a U in corrispondenza della rotatoria del Palazzetto dello sport; analogamente, chi proviene da nord può svoltare verso Sant'Agostino 2 e 3.

L’intervento ha visto la realizzazione di due rotatorie all’intersezione tra via Fermi e lo svincolo Tangenziale Est, unite tra loro da una aiuola di raccordo. Previsto anche un cordolo separatore della carreggiata di via Fermi all’altezza dell’intersezione con via Galilei, in modo da mettere in sicurezza un’ulteriore punto critico per la viabilità. Considerato che si tratta di un’area a vocazione artigianale e industriale, la geometria dei due spartitraffico garantisce le manovre anche ai mezzi pesanti grazie a una fascia sormontabile. In programma anche nuovi attraversamenti pedonali e la realizzazione di una pista ciclo-pedonale.

Modifiche alla viabilità

Per consentire gli interventi di bitumatura, si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità a partire dalle 21 di martedì 28 maggio.

Nello specifico, dal 28 maggio al primo giugno, dalle 21 alle 6, in via Fermi, nel tratto tra via Galvani e via Ungaretti, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e, in fasi alterne non concomitanti, il divieto di transito nella corsia lato Sud (in direzione del Palazzetto) e nella corsia lato Nord (in direzione del centro), comprese le relative rampe di ingresso e uscita della SP 47 Tangenziale Est.

Il percorso alternativo è individuato da via Galileo Galilei e via Ungaretti.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa