M5S annuncia Commissione garanzia e controllo, csx: "Spot elettorale"

Un bel primo piano della candidata a sindaco Fabrizia Morelli annuncia la convocazione della Commissione comunale di garanzia e controllo. "Un annuncio che sa tanto di spot elettorale" dicono i gruppi consiliari del Partito Democratico e di Orgoglio Fucecchiese. "Un utilizzo improprio di una commissione comunale per promuovere la propria candidatura - dice il capogruppo del PD Alberto Cafaro - dopo che per anni quella stessa commissione non è stata convocata dalla consigliera Morelli. Evidentemente più che la Multiutility in ballo ci sono le elezioni dell'8 e 9 giugno. Un comportamento che deploriamo e che vogliamo portare all'attenzione dei cittadini".

"Se questo è il concetto di democrazia e di partecipazione di una candidata a sindaco - aggiunge Federica Banti, capigruppo di Orgoglio Fucecchiese - c'è da essere preoccupati. È evidente che c'è un utilizzo a fini elettorali di uno strumento di democrazia come una Commissione comunale, per di più di garanzia. In totale disprezzo della par condicio la candidata Morelli ha addirittura utilizzato la stessa immagine personale che campeggia sui suoi manifesti elettorali".

Fonte: Ufficio Stampa