Mantellassi riprogetta piazza Don Minzoni: l'anticipo alla stampa

"Già all’inizio della campagna elettorale ho parlato del tema della sicurezza proponendo “Empoli più bella e sicura”, uno dei punti di questo progetto era il rifacimento di piazza Don Minzoni. Adesso vogliamo mostrare il rendering della piazza, così come l’abbiamo immaginata. Una piazza più aperta, ordinata e moderna, che possa accogliere bene chi arriva a Empoli" così Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra a Empoli, anticipa il progetto della nuova piazza Don Minzoni la che sarà presentato domani, sabato 25 maggio, alle 12.00 durante una conferenza stampa.

"La sicurezza e il decoro sono certamente temi molto sentiti dagli empolesi, noi vogliamo provare a dare delle risposte, non schierando l’esercito nelle nostre strade, ma provando a pensare a progetti che possano migliorare la vita dei cittadini. Ad esempio in questa piazza, dove c’è la terza stazione ferroviaria toscana per passaggi ed è una zona innegabilmente delicata, abbiamo pensato di trasferire nell’immobile di proprietà comunale che attualmente ospita la biglietteria dei bus, una sede della Polizia municipale con la situation room".

Domani mattina in piazza Don Minzoni sarà allestita anche una mostra con fotografie d’epoca gentilmente concesse da Giovanni Guerri e Franco Arrighi, elaborate da Alena Fialová.

Paolo Pianigiani, storico locale, introdurrà l’evento con una breve descrizione delle foto esposte.

Fonte: Ufficio Stampa