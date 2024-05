Tragedia a Massa: donna muore dopo una caduta dalla finestra

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio, a Massa. Una donna di circa quaranta anni è caduta dalla finestra di una casa alla periferia della cittadina ed è morta.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Carrara e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Massa. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Oltre al 118, come avviene in questi casi, sono intervenute sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Ignote le cause della caduta.