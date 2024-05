Neonato morto in nave, derubricato reato da omicidio ad abbandono di minore

Il gip di Grosseto ha derubricato l'accusa verso la 28enne filippina da omicidio a abbandono di minore, dopo la morte sulla nave da crociera Silver Whisper il 17 maggio del piccolo che aveva dato alla luce pochi giorni prima.

La donna, Chan Jheansel Pia Salahid, rimarrà in carcere. Il fermo per le due colleghe e compagne di cabina non è stato convalidato. L'autopsia chiarirà le cause del decesso del piccolo Tyler, così la madre aveva deciso di chiamare il piccolo. La difesa della 28enne ha sempre affermato che la donna non voleva la morte del piccolo.