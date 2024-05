Ponte di Bellavista, dopo 3 anni aggiudicati i lavori da 10 milioni di euro

Con la chiusura della settimana seduta della commissione di gara si sono concluse le operazioni per l’individuazione della ditta appaltatrice incaricata di eseguire i lavori di realizzazione delle opere per la ricostruzione del ponte sulla S.R. 2 Cassia al km 249, in località Bellavista nel Comune di Poggibonsi. La Provincia di Siena ha così aggiudicato in via provvisoria, al termine di una seduta pubblica, i lavori di esecuzione delle lavorazioni con la determina di aggiudicazione che sarà presa nei prossimi giorni.

Un intervento dell’importo complessivo di oltre 10 milioni di euro, con un iter avviato nel 2021 e che, con l’aggiudicazione dei lavori conclude la fase di demolizione della vecchia struttura, quella della progettazione, dell’assegnazione della realizzazione e apre una nuova fase, l’avvio dell’intervento di ricostruzione.

Le tappe della vicenda - dall'ordinanza di chiusura alla progettazione dell'intervento di demolizione

SETTEMBRE 2021 a seguito degli approfondimenti effettuati e delle risultanze delle analisi svolte - dalle quali è emerso che la struttura presentava importanti criticità strutturali di pericolosità al transito in corrispondenza del ponte al km 250, Loc. Bellavista – si emette l’Ordinanza n.1848 del 25/09/2021, di chiusura al traffico veicolare e pedonale del ponte.

OTTOBRE 2021 al fine di garantire la sicurezza del tratto di SR 2 “Cassia” interessato e di anticipare gli interventi necessari, è stato valutato di procedere con la demolizione del ponte ed è stato affidato l’incarico per la progettazione dell’intervento di demolizione.

NOVEMBRE 2021- GENNAIO 2022 Conferenza dei Servizi al fine di acquisire pareri e nulla osta necessari all’approvazione del progetto di demolizione.

Lavori di demolizione del ponte

FEBBRAIO 2022-GIUGNO 2022 Si è svolta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di demolizione suddivisi in due stralci funzionali.

NOVEMBRE 2022 conclusi i lavori di demolizione.

Progettazione dell'intervento di ricostruzione del ponte - conferenza di servizi - verifica e validazione del progetto definitivo

MAGGIO 2022 Approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e si avvia il percorso per la richiesta del finanziamento.

LUGLIO 2022 affidato l’incarico professionale per la redazione del Progetto Definitivo di ricostruzione del ponte.

SETTEMBRE 2022 indetta la Conferenza dei Servizi Decisoria per l’approvazione del Progetto Definitivo.

Il finanziamento dell'opera

APRILE 2023 Stanziate le risorse necessarie alla ricostruzione del ponte per complessivi euro € 10.004.311,45

Verifica-validazione e approvazione del progetto definitivo

MAGGIO 2023 Il progetto definitivo è stato verificato.

GIUGNO 2023 VALIDAZIONE E APPROVAZIONE E’ stato approvato il progetto definitivo per appalto integrato.

Avvio transizione in considerazione delle modifiche introdotte dal Codice Appalti

OTTOBRE 2023 Riapprovazione progetto definitivo aggiornato al nuovo Codice degli appalti.

DICEMBRE 2023 Avvio procedura di gara per appalto integrato.

MARZO 2024 Nomina commissione aggiudicatrice.

Fonte: Provincia di Siena