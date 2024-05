Premio professionalità al Rotary Club di San Miniato

La 24° edizione del Premio alla Professionalità del Rotary Club di San Miniato, istituito allo scopo di dare pubblico riconoscimento alle persone che per il loro impegno e la loro attività costituiscono un vero esempio di professionalità al servizio della Società Civile, è stata assegnata ad Elena Fariello, nota imprenditrice nel settore dell’estetica e della bellezza che sin da giovanissima, nel 1982, in un piccolissimo fondo commerciale, ha creduto nel sogno di creare un luogo dove la persona potesse abbandonarsi in un percorso emozionale, sensoriale e spirituale per ritrovare se stessa.

Il sogno si è realizzato, ed oggi questa bravissima imprenditrice che ha saputo formare anche una squadra di collaboratori altamente qualificati in varie attività, e dedica il suo tempo anche alla formazione dei giovani professionisti, ha costruito in San Romano (Pisa) il grande Polo sensoriale Via Cavour 98 dove, in ambienti realizzati con materiali ecosostenibili e con un microclima profumato, è possibile vivere l’esperienza di un incontro con quel benessere che ci rende migliori, dentro e fuori. “Sensorialità, un Universo da esplorare: quando il corpo umano, attraverso il tempo, si immerge nello spazio”.

Il Premio alla Professionalità è stato consegnato durante una conviviale rotariana dal Presidente del Rotary Club, Marco Sereni, con la seguente motivazione, alla presenza del Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, e del Vice Sindaco di Montopoli V/A, Linda Vanni che hanno sottolineato la voglia e la capacità di fare della gente del nostro Comprensorio e di valorizzare il territorio toscano così unico al mondo.

Fonte: Ufficio Stampa