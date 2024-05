Presentazione del libro di Staino sui partigiani di Montemaggio

Lunedi 27 maggio alle 17,30, presso le Stanze della Memoria in Via Malavolti 9 a Siena, presenteremo la nuova pubblicazione del volume di Sergio Staino Montemaggio. Una storia partigiana, che Staino e Vittorio Meoni vollero dedicare ai diciannove partigiani trucidati a Montemaggio il 28 marzo 1944.

Il libro era uscito nel 2003 come supplemento de l'Unità. In occasione dell'80° anniversario della Resistenza, l'Anpi ha deciso di ripubblicarlo in una nuova edizione ampliata e con una veste editoriale che rende maggiormente merito alle tavole di Staino.

Alla presentazione parteciperanno Michele Staino, Maurizio Boldrini, curatore dell'edizione originale, e Silvia Folchi, presidente provinciale Anpi Siena. Sarà presente l'editrice Laura Neri, di Nuova Immagine.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa