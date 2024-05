Presunte molestie dal padre su una bambina di 11 anni, il braccialetto elettronico anche alla figlia

A Viareggio, in provincia di Lucca, un sessantenne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla figlia undicenne e al braccialetto elettronico a seguito di presunte molestie. Anche la bambina è stata dotata di un braccialetto elettronico per garantire il rispetto della misura. La vicenda è emersa dopo che la ragazzina ha raccontato delle molestie subite a una sua amica durante un incontro scolastico con delle psicologhe, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne il 25 novembre scorso. Le molestie sarebbero avvenute in tre episodi nel corso del 2023 quando la madre era assente. La bambina ha confermato il suo racconto anche in un incidente probatorio svoltosi recentemente.