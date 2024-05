Professionisti della patologia oncologica epatobiliare a Pistoia

La sede Nersery Campus di Pistoia ospiterà domani sabato 25 il Convegno “Gestione multidisciplinare della patologia oncologica epatobiliare” promosso dal Centro di Riferimento per la Chirurgia del Fegato della Usl Toscana centro che patrocina l’evento insieme al Comune di Pistoia e all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pistoia.

“La nostra Unità Operativa Dipartimentale di Chirurgia Epatobiliare – spiega Massimo Fedi che è anche responsabile scientifico dell’evento - si pone l’obiettivo di ottimizzare la cura del paziente affetto da patologia del fegato e della via biliare attraverso un approccio integrato multidisciplinare che coinvolge le diverse figure professionali di tutta la Ausl”.

L’incontro è stato organizzato dal dott. Fedi con l’obiettivo di riunire, in un confronto, i vari professionisti coinvolti in questo percorso aziendale, con il contributo di rilevanti figure professionali regionali e nazionali. Nell’organizzazione dell’evento è stato coadiuvato dalla dott.ssa Rosita De Vincenti, dalla dott.ssa Francesca Leo e dalla dott.ssa Benedetta Pesi.

“In un momento così delicato per la professione chirurgica e più in generale per la sanità italiana – conclude Fedi - questo evento vuole rappresentare un momento di formazione e di confronto tra i vari professionisti coinvolti ogni giorno in questa patologia”.

Fonte: Azienda USL Toscana centro - Ufficio Stampa