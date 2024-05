Sanca City, murales e canzoni rap in due progetti artistici

Un murales, una canzone rap, un videoclip. Sono questi gli strumenti di comunicazione che un gruppo di ragazze e ragazzi di San Casciano in Val di Pesa ha scelto per raccontarsi e testimoniare la propria vena creativa. Quante cose, quante parole, quanti significati si possono condividere ed esprimere con un’opera grafica, un’immagine fissata sulle pareti anonime di un parcheggio sotterraneo, un brano musicale che si ispira alla realtà contemporanea seguendo il ritmo delle parole.

Dietro i segni, le tracce di un writer che con i colori vuole lanciare un messaggio e portare bellezza, senso di libertà e indipendenza o di una voce che elabora un beat scrivendo rime baciate c’è molto di più. Ci sono le estensioni emotive più vere e profonde delle nuove generazioni che compongono e creano per se stessi e per gli altri. Ci sono i figli del Duemila che amano leggere la realtà in chiave artistica, correre tra le rapide del cuore utilizzando le diverse potenzialità dei mezzi espressivi. E’ quanto è accaduto nel comune chiantigiano dove un gruppo di giovani ha preso parte attivamente alla realizzazione di due progetti che intrecciano finalità culturali e sociali.

Si tratta di “Artistianti” e “Modalità Aereo”, due percorsi promossi e realizzati dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di offrire ai giovani nuovi spazi e occasioni di espressione e coinvolgimento dinamico nella vita di comunità, stimolati a orientare le proprie energie nella creazione di attività appassionanti e collettive. Il primo, “Artistianti”, ha visto protagonisti i ragazzi dell’attività educativa, coordinata dal Comune, gli ospiti della struttura SAI, i giovani in PCTO del progetto "Bell'atmosfera" e i ragazzi seguiti dal Servizio Operatori di Strada. Il gruppo di lavoro è stato seguito dallo street artist Mono_graff.

Il secondo, “Modalità aerea”, è un progetto di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, presentato dal Comune, finanziato dalla Regione Toscana e realizzato da Coop 21, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Il Principe”, insieme ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado “Ippolito Nievo”, sostenuti dagli educatori di strada e da alcuni professionisti. Sono l’esperta di produzione musicale Alessia Damiani, l’educatore esperto di laboratori di scrittura e rap Zatarra che ha affiancato i giovani nella realizzazione delle barre e il videomaker Andrea Truman.

Il percorso è stato articolato e coinvolgente. Alessia Damiani che ha svolto un ciclo di incontri nelle classi seconde e terze per far conoscere il mondo della musica elettronica e creare delle basi musicali insieme agli studenti e alle studentesse. La base creata dai ragazzi, ritenuta più convincente dalla classe, è stata usata nel laboratorio di scrittura dal rapper Zatarra che ha condotto i partecipanti ad esplorare la cultura rap e produrre barre, ovvero strofe, affrontando la tematica del bullismo e cyberbullismo. I partecipanti hanno poi ideato lo storyboard del video e insieme all’esperto videomaker hanno realizzato il videoclip della canzone.

Gli esiti del progetto saranno presentati nell’evento “Sanca City” che vuole valorizzare i percorsi intrapresi dai giovani in programma venerdì 24 maggio alle ore 17 al terzo piano del parcheggio Stianti con la partecipazione del rapper toscano Zatarra. L’iniziativa offrirà l’occasione per illustrare il murales e la canzone creata dai ragazzi.

L’assessore alla Politiche educative ha sottolineato che ai giovani è stata offerta un’importantissima esperienza, individuale e collettiva, sotto il profilo sociale e culturale, un’attività che ha permesso loro di rendersi protagonisti e comunicare con le diverse sfumature del linguaggio che amano di più, declinato nella musica e nella cultura visiva. L’assessore ha aggiunto che, al fianco dei professionisti coinvolti, i giovani hanno acquisito consapevolezza delle proprie potenzialità utilizzando gli strumenti artistici per esprimersi in modo creativo, l’attività è stata orientata anche a far comprendere ai giovani le possibilità di corretta fruizione degli spazi e del patrimonio pubblico verso il quale è necessario adottare un atteggiamento di rispetto e tutela.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa